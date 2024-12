E o que nos move para o futuro?

Desde o início, escolhemos estar onde mais se precisava de nós. Com o Gabinete Itinerante, fomos ao encontro de comunidades em vulnerabilidade, ouvimos de perto, entendemos suas dores e compartilhamos sonhos. Levar esperança onde faltavam recursos foi o que nos guiou. Seja com a Campanha do Agasalho, aquecendo corpos e corações nos invernos rigorosos; na Páscoa e no Natal, iluminando momentos de fé e alegria; ou na Campanha do Brinquedo, devolvendo sorrisos a tantas crianças.