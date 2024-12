Celebrando a paixão e a tradição gaúcha

Por Rogério Amaral, presidente da Aceg

Neste 8 de dezembro, comemoramos o Dia do Cronista Esportivo, uma data dedicada a reconhecer profissionais que transformam a paixão pelo esporte em palavras que informam e emocionam. Em nosso Estado, a data ganha ainda mais relevância devido à sólida tradição da comunicação gaúcha, especialmente no futebol, que desempenha papel essencial na construção da conexão entre torcedores e o esporte.

Com o tempo, a crônica esportiva no Rio Grande do Sul deixou de ser apenas uma descrição de jogos e passou a ser uma forma de expressão cultural, traduzindo as emoções do futebol. São comunicadores que ajudaram a moldar e continuam a lapidar a identidade do torcedor, criando uma conexão profunda entre times, jogadores e a torcida.

A Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul (Aceg) tem sido pilar essencial dessa história, reunindo e valorizando profissionais da área

Com palavras afiadas e análises precisas, os cronistas transformam cada jogo em um evento único, onde vitórias e derrotas ganham uma dimensão humana que toca o público. Nomes como Ruy Carlos Ostermann, Lauro Quadros, Armindo Antônio Ranzolin, Lasier Martins, Haroldo de Souza, Paulo Sant'Ana, Cândido Norberto e outros ajudaram a criar uma narrativa que eleva o futebol a um fenômeno cultural, observando a sociedade por meio do esporte e refletindo sobre seu impacto social e os sentimentos que desperta.

A Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul (Aceg) tem sido pilar essencial dessa história, reunindo e valorizando profissionais da área. Fundada com o objetivo de fortalecer a crônica esportiva no Estado, a entidade simboliza a força e a tradição do jornalismo esportivo gaúcho.