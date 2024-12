A defesa da propriedade privada e o desenvolvimento rural no RS

A semana passada foi marcada por tensão e preocupações no meio rural do Rio Grande do Sul . As recentes invasões de propriedades em Pedras Altas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) trouxeram à tona a urgência de medidas que garantam a segurança dos produtores e a proteção à propriedade privada, direitos assegurados pela Constituição.

A Cabanha Santa Angélica, um marco da tradição agropecuária do RS, foi palco de uma dessas invasões. Apesar da desocupação pacífica após negociação com a Secretaria de Segurança Pública, o cenário de incerteza permanece, com integrantes do MST acampados à porta da propriedade. Essa postura coloca em risco não apenas a integridade do patrimônio, mas também a estabilidade das atividades produtivas em plena safra, prejudicando a economia local e o trabalho árduo dos produtores.