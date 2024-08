O poder da mobilização

A importância da pressão da sociedade gaúcha para cobrar ritmo adequado nas obras e projetos indispensáveis para a recuperação do Estado após a cheia de maio pode ser ilustrada pela mobilização em torno da reabertura do aeroporto da Capital, tomado por semanas pelas águas. No início de junho, um mês após o início do alagamento, a concessionária Fraport e o governo federal informaram que a previsão era reabrir o Salgado Filho em dezembro. O prazo foi considerado inaceitável, como assinalou de forma veemente este espaço. Iniciou-se um forte movimento para instar empresa e poder público a encontrar formas de agilizar os trabalhos necessários para a volta dos voos. A previsão, então, passou para outubro, embora ainda de forma parcial.