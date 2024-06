Ainda há tempo de o governo federal reanalisar o mercado e, com base nos fatos e dados, abandonar a ideia de importar arroz, com a alegada intenção de evitar a especulação de preços. Mesmo após a sequência de avaliações equivocadas e trapalhadas que levou ao cancelamento do certame realizado no último dia 6, por suspeita de fraude e incapacidade técnica e financeira das empresas vencedoras do leilão público, o Ministério da Agricultura insiste em uma nova operação capitaneada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).