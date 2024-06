A volta das operações no aeroporto Salgado Filho é decisiva para o processo de recuperação do Rio Grande do Sul ocorrer da forma mais célere possível. Para essa agilidade se materializar, é indispensável que todas as partes envolvidas trabalhem com equilíbrio e espírito colaborativo, ajudando-se mutuamente. Ruídos e desconfianças criam incertezas e jogam contra este objetivo. Perde o Rio Grande do Sul.