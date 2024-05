Uma das principais angústias em relação a medidas e à ajuda necessária para a reconstrução do Rio Grande do Sul após o Estado passar pela maior catástrofe climática de sua história reside na burocracia. O emprego de recursos públicos requer controles para evitar desvios, mas o tamanho da urgência do socorro e as diversas frentes à espera de resposta vão exigir um significativo grau de flexibilização. As iniciativas imprescindíveis, para serem viabilizadas no prazo necessário, precisam de segurança jurídica para os gestores.