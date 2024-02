Os agropecuaristas brasileiros enfrentam um ano desafiador em termos de preços de seus produtos. Culturas como a soja e o milho se afastam dos picos das cotações de 2022 e mesmo dos valores praticados pelo mercado no ano passado. A atividade leiteira segue atravessando uma crise severa e o segmento de carnes também passou por um período de recuo de valores pagos no campo. A exceção agora é a orizicultura, que, após sucessivos ciclos no vermelho, começa a colher a segunda safra seguida com uma remuneração acima dos custos.