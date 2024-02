Começa nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, a 34ª Festa Nacional da Uva. Mas não se trata de uma edição qualquer do principal evento da cidade, espécie de capital da Serra e município com o segundo maior PIB do Estado. Desta vez, também marca o início das celebrações dos 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos que povoaram a região e, ao longo das décadas seguintes, a transformaram em um dos principais polos industriais do país e exemplo de prosperidade pelo empreendedorismo.