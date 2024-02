Novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o maranhense Flávio Dino, 55 anos, tem a sua trajetória até aqui dividida entre o Judiciário e a política. Para a cadeira que agora assume na mais alta Corte do país, aguarda-se que consiga distinguir na prática os dois papéis e ter uma atuação isenta, técnica e independente, exatamente a esperada de um juiz. É o que Dino tem prometido desde a sua indicação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Terá de demonstrar esse compromisso no dia a dia do tribunal, no qual poderá ficar por até 20 anos.