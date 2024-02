O país conheceu na terça-feira e ontem os dados mais relevantes sobre emprego do final do ano passado e, com isso, é possível fazer um balanço sobre o desempenho do mercado de trabalho em 2023. Deve-se atestar que o resultado foi positivo tanto no nível de ocupação como no aspecto da renda. É dever lembrar que os números são melhores do que se esperava um ano atrás.