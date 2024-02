A polarização chegou a tamanho nível no Brasil, que qualquer ideia defendida por um lado da disputa política é automaticamente rechaçada com virulência pelo outro grupo. Há poucos meses, até uma marca de chocolate acabou envolvida. As discussões não mobilizaram apenas as hordas de militantes anônimos espalhadas pelas redes sociais. Deputados e senadores da República, que deveriam estar ocupados com temas relevantes para o país, desperdiçaram tempo e energia engajados em uma discussão estéril.