São inquietantes as informações reunidas pela Superintendência Regional do Trabalho sobre o quadro de despreparo de equipes a serviço da CEEE Equatorial. É grave o apontamento de que profissionais contratados por uma terceirizada da distribuidora para atuar na linha de frente, expostos aos riscos de realizar operações junto à rede elétrica, vêm recebendo um treinamento muito aquém do exigido. O enredo torna-se ainda mais sério devido aos indícios de que informações são fraudadas para esconder dos registros formais a capacitação insuficiente prestada aos funcionários. O caso foi revelado em reportagem de Fábio Schaffner publicada ontem em Zero Hora.