O grande desafio das concessões de sete trechos de rodovias federais no Rio Grande do Sul, confirmadas na quarta-feira pelo governo federal, será encontrar o ponto de equilíbrio entre os interesses da União, do Estado, dos usuários e das empresas que venham a explorar as vias. Deve ser buscado um modelo que concilie remuneração aos investidores, aportes para a melhoria nas estradas e tarifa em patamares razoáveis. Tudo para que os motoristas percebam uma boa relação custo-benefício da gestão privada.