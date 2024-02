Deve ser reconhecido o significativo avanço na observação de direitos laborais dos safristas recrutados para a vindima na serra gaúcha. Os números apresentados na segunda-feira pelo Ministério do Trabalho, fruto de fiscalizações realizadas entre os dias 21 de janeiro e 23 de fevereiro, são claros neste sentido. A quantidade de trabalhadores com carteira assinada mais do que triplicou em relação à safra da uva no ano passado. Passou de 2,1 mil para 7,1 mil. Verificações anteriores também atestaram a melhoria das condições nos alojamentos, garantido dignidade aos trabalhadores.