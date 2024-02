O Censo Escolar 2023, divulgado na semana passada pelo Ministério da Educação, demonstra o quanto o Rio Grande do Sul está atrasado e tem de avançar na expansão do ensino em tempo integral na rede pública. Por trazer os dados de todas as 27 unidades da federação, o levantamento tem o mérito de, com informações atualizadas, permitir uma comparação do quadro gaúcho com o dos demais Estados e do Distrito Federal.