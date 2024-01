Brasileiros de vários pontos do país, sejam consumidores residenciais ou empreendedores, enfrentam nos últimos meses dissabores com o fornecimento de energia elétrica. O principal deles, como sabem bem os gaúchos, é a demora injustificada e reincidente para restabelecer o serviço após temporais. Se soma a esse aborrecimento a extrema dificuldade para entrar em contato com as concessionárias e obter qualquer informação.