A tempestade destruidora que atingiu a capital gaúcha e outras cidades da Região Metropolitana na última terça-feira deixa um desafio adicional para os governantes e as empresas concessionárias de serviços públicos: dar respostas mais transparentes e mais convincentes à população. Independentemente do esforço de todos para restabelecer a normalidade depois de um fenômeno atípico – que, infelizmente, por conta das transformações climáticas, está se tornando rotineiro –, é visível e plenamente justificada a revolta dos cidadãos com a falta de informação e com a dificuldade de estabelecer contato com os responsáveis pelos serviços.