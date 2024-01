A cada 27 de janeiro, como este sábado, renova-se a oportunidade para refletir sobre os riscos do ódio e o valor do exercício da tolerância. Afinal, esta é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para ser o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Serve para recordar o genocídio de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista ao longo da Segunda Guerra Mundial. Rememorar um acontecimento doloroso também é importante. Ao se voltar a examinar as causas de um evento traumático, reforça-se a mensagem de que a humanidade não pode consentir com a possibilidade de que algo semelhante venha a se repetir.