O novo episódio de demora exorbitante para o restabelecimento de serviços de utilidade pública após o temporal da última terça-feira no Estado faz relembrar a relevância da existência de agências reguladoras preparadas para cumprir o seu papel de fiscalização das empresas que atuam em áreas como distribuição de energia elétrica, de água e de telecomunicações. São autarquias que, entre as suas missões, pode-se apontar como uma das principais buscar assegurar que essas companhias, de acordo com o exigido pelos contratos, não se eximam de suas responsabilidades no atendimento aos consumidores. E, se for o caso, que apliquem as sanções previstas.