Devem ir a fundo as apurações da Polícia Civil para esclarecer por completo as suspeitas de fraude licitatória e associação criminosa que cercam a aquisição de material didático e de literatura pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) da Capital. O caso, revelado em junho do ano passado pelo Grupo de Investigação (GDI) da RBS, teve um importante capítulo ontem, com a deflagração da Operação Capa Dura. Diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos e quatro prisões temporárias, efetuadas. Aguarda-se, da mesma forma, que todas as condutas individuais sejam esclarecidas e que as pessoas que, eventualmente, tiverem suas culpas comprovadas na Justiça sejam responsabilizadas pelos seus atos, após terem exercido amplo direito de defesa.