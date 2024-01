Merece máxima atenção da sociedade o relatório “Pobreza infantil no RS entre 2012 e 2022”, estudo produzido por pesquisadores do PUCRS Data Social: laboratório de desigualdades, pobreza e mercado de trabalho, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). O estudo mostra que, no ano passado, 30,2% das crianças gaúchas viviam em condições de pobreza. O desenvolvimento socioeconômico desejado pelo Estado virá apenas se essa taxa tiver uma redução substancial nos próximos anos e décadas.