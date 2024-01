A exemplo do que já ocorreu durante a campanha de vacinação contra a covid-19, delinquentes digitais voltam agora a plantar notícias falsas nos meios digitais para desconstituir uma iniciativa governamental voltada para a proteção das vítimas de roubos e furtos de celulares. Tão logo o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou em dezembro do ano passado o aplicativo e o site Celular Seguro, para facilitar o bloqueio de aparelhos roubados e inibir um crime cada vez mais frequente no país, começaram a surgir mensagens alarmistas dizendo que se trata de um sistema de espionagem para capturar dados dos usuários. “É melhor perder o seu celular do que a sua liberdade” – diz uma das chamadas capciosas que, infelizmente, têm sido repassadas por pessoas ingênuas ou de má-fé, interessadas em prejudicar politicamente a atual administração do país.