As mudanças climáticas exigem novas visões e novas estratégias dos administradores públicos e da população. Tempestades destrutivas e cada vez mais frequentes vêm provocando danos irreparáveis nas grandes cidades, muitas vezes com vítimas fatais, como ocorre atualmente em várias partes do Brasil. O ponto crítico do último fim de semana foi o Rio de Janeiro, que já contabiliza mais de uma dezena de mortes por conta de inundações, desabamentos e acidentes com a rede elétrica.