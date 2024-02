Passado o momento mais agudo da crise de desabastecimento de energia e água que atingiu quase 50 municípios do Estado devido ao temporal da semana passada, é imprescindível que todos os setores afetados – população, autoridades, políticos e empresários – reavaliem seus comportamentos com mais racionalidade e menos emoção, para que as lições da recente anormalidade ajudem a prevenir e a atenuar o sofrimento coletivo em eventos do mesmo gênero no futuro.