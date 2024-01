Mesmo que exista certa defasagem nos dados do Tribunal de Contas da União (TCU), são espantosos os dados sobre obras com recursos federais paralisadas no Estado. Conforme o órgão, em abril do ano passado eram 347 projetos iniciados e parados, um pequeno aumento sobre o dado de 2022 – 343. Deve ser lembrado que, no primeiro semestre de 2023, nos meses iniciais do novo governo, a gestão Luiz Inácio Lula da Silva prometeu prioridade para essas obras. Aguarda-se, portanto, que o próximo balanço mostre uma melhora significativa do panorama.