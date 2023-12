O encerramento do ano letivo na rede estadual do Rio Grande do Sul, nesta antevéspera do Natal, deixa em aberto uma questão polêmica sobre aprovação e reprovação de alunos. A orientação da secretária Raquel Teixeira é bem clara: a reprovação não é uma alternativa para a aprendizagem. Mas professores e gestores de escola têm manifestado inconformismo com esta diretriz, alguns por sentirem-se desrespeitados em sua autonomia para avaliar e outros pela interpretação de que estão sendo pressionados a aprovar estudantes infrequentes ou sem conhecimento suficiente para progredir.