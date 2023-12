No dia seguinte à retirada do projeto de reajuste de ICMS, ainda com setores empresariais inconformados com sua substituição pelo anunciado corte de benefícios fiscais, o governador Eduardo Leite veio a público – em entrevista ao programa Atualidade, da Rádio Gaúcha – para justificar a nova estratégia do governo para elevar a arrecadação. O chefe do Executivo descartou o desejado Plano C, que se fixaria em mais cortes de despesas públicas, alegando que seria necessário suspender programas de saúde, educação e segurança com sacrifícios inaceitáveis para a população. Leite lembra que o RS foi um dos três Estados brasileiros que conseguiram reduzir a folha de pagamento no ano passado – e que os servidores públicos tiveram apenas uma reposição salarial nos últimos cinco anos. Argumenta que precisa de recursos para o repasse obrigatório aos hospitais, para a necessária reposição de efetivos policiais, para os reivindicados reajustes do magistério, para estimular a presença de estudantes nas escolas e para a cobertura de outros serviços essenciais.