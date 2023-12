Em contundente reportagem apresentada no último domingo no programa Fantástico, da Rede Globo e da RBSTV, a jornalista Sônia Bridi denunciou uma fraude verdadeiramente assombrosa que está sendo praticada no país. Com o auxílio da inteligência artificial e a conivência das plataformas digitais que publicam a desinformação, golpistas manipulam a imagem e a voz de pessoas conhecidas para dar credibilidade a anúncios de produtos sem eficácia alguma ou que simplesmente nunca são entregues.