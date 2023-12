Mesmo que ainda não estejam suficientemente claras as motivações do governo Nicolás Maduro, a Venezuela deve ser dissuadida da pretensão disparatada de anexar à força a região de Essequibo, pertencente à vizinha Guiana. A tensão regional, fruto de uma disputa histórica, mas que estava adormecida há até poucas semanas, escalou mais um degrau com o plebiscito realizado no domingo, cujo resultado chancelou as pretensões do regime venezuelano.