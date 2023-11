Ao longo deste ano, conforme mostravam-se acertados os prognósticos climáticos de que 2023 seria marcado por fortes tempestades, este espaço diversas vezes referiu a necessidade de adaptação à nova realidade de eventos extremos mais frequentes. Um dos setores apontados como prioritários era o de distribuição de energia. Chuvas e ventos fortes, afinal, costumam causar estragos na rede elétrica que interrompem o fornecimento de luz. As concessionárias têm de contar com uma estrutura adequada para o restabelecimento do serviço em prazo razoável.