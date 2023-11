Confirmaram-se receios e o conteúdo do parecer do senador Eduardo Braga (MDB-AM) sobre a proposta de reforma tributária, apresentado na semana passada, amplia o número de exceções e setores com tratamento diferenciado em relação ao texto aprovado na Câmara. É natural que, ao longo dos próximos passos da tramitação antes da votação no Senado e depois, quando voltará à apreciação dos deputados federais, novas pressões apareçam em busca de benefícios. Deve-se outra vez lembrar que, quanto mais segmentos receberem vantagens, maior será a alíquota geral do futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Nada será dado de graça. A conta acaba dividida com toda a sociedade.