Os números e percentuais da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), divulgados na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atestam a resiliência dos empregadores brasileiros diante das dificuldades econômicas do país, das adversidades do clima e das hesitações dos governantes. Enquanto o governo federal emite sinais confusos sobre o próprio compromisso de controlar gastos públicos, o mercado de trabalho registra recorde histórico de ocupação e queda consistente na taxa de desemprego. De acordo com o levantamento referido, o país encerrou o trimestre concluído em setembro com o menor patamar de desempregados desde fevereiro de 2015.