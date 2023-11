Em regra vilões do orçamento doméstico, em especial para as famílias de baixa renda, os alimentos passam por um período de comportamento atípico. A comida, neste ano, tem ajudado a segurar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país. O mesmo acontece no Estado. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a alimentação em domicílio ficou 3,59% mais barata na Região Metropolitana de Porto Alegre no acumulado de 12 meses. No país, a retração é de 1,3%, enquanto o IPCA cheio sobe 4,85%, um pouco acima do teto da meta que o Banco Central (BC) precisa perseguir para 2023.