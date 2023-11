Merece crédito todo esforço voltado a evitar que armas, em especial as de grosso calibre, cheguem às mãos de grupos criminosos. O poder de fogo é um dos fatores que fazem bandidos terem mais ousadia em suas ações, inclusive em eventuais enfrentamentos com as forças do Estado. Neste sentido, é adequada a iniciativa da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul de criar uma delegacia especializada na investigação de tráfico de armas. Conforme relatou o secretário Sandro Caron, policiais que farão parte da equipe estão sendo treinados desde agosto, e a expectativa é de que a nova estrutura passe a operar ainda no primeiro semestre do próximo ano.