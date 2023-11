São justificadas as críticas ao texto da reforma tributária aprovado na quarta-feira pelo Senado. De fato, o conteúdo votado restou bastante alterado em comparação à proposta original que começou a ser discutida no Congresso. Ao longo da tramitação e das negociações, deputados e senadores incluíram uma série de exceções e regimes especiais que diminuem a potência da alteração do sistema. São benefícios para determinados setores que elevam a alíquota-padrão do futuro Imposto sobre Valor Agregado (IVA).