O último relatório bimestral de receitas e despesas primárias de 2023, apresentado na quarta-feira pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, comprova que eram otimistas demais as previsões da equipe econômica em relação ao déficit de 2023. O governo chegou a trabalhar com a hipótese de um rombo equivalente a até 0,5% do PIB. O novo detalhamento, agora, estima que os gastos vão superar os ingressos de recursos em R$ 177,4 bilhões, o equivalente a 1,7% do PIB. Na apresentação anterior, em setembro, estimava-se déficit de R$ 141,4 bilhões (1,3%).