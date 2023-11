Apenas dois anos depois de entrar em vigor, com o propósito de se tornar mais atrativo para os estudantes e evitar a evasão escolar, o Novo Ensino Médio está prestes a sofrer mudanças que se revelaram necessárias já nos primeiros meses de sua implementação. Foram tantas as críticas da comunidade escolar que o Ministério da Educação – sob o comando do ex-governador cearense Camilo Santana, responsável por uma bem-sucedida revolução educacional em seu Estado – resolveu encaminhar ao Congresso, no último dia 24, um projeto de lei que mexe em vários pontos da legislação e procura atender a sugestões feitas por educadores e especialistas.