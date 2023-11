O turismo tem sido uma das atividades mais promissoras no Rio Grande do Sul. Considerando-se anúncios recentes de projetos na área, é um segmento com potencial de se desenvolver ainda mais. Impressionam em especial os investimentos vultosos na área hoteleira na Região das Hortênsias. É um sinal inequívoco na confiança de que a serra gaúcha ganhará ainda mais espaço como um dos principais destinos do país. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o segmento turístico no Estado teve um crescimento de 35,8% em 2022, um dos maiores do país.