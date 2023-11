É desanimador saber que dos 23 chuveiros instalados no trecho 3 da orla do Guaíba, um dos novos cartões-postais de Porto Alegre, 22 foram furtados ou depredados em menos de dois anos de funcionamento. Não é só lá nem é apenas na capital gaúcha. O vandalismo e a depredação do patrimônio público, em muitos casos potencializados pelo comércio clandestino, são desafios permanentes para os administradores de quase todas as grandes cidades brasileiras e se constituem em frustração constante para os cidadãos ordeiros, que acabam pagando duplamente o preço da pilhagem – pelos tributos que custeiam esses equipamentos e por não poderem utilizá-los quando estão danificados.