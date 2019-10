Ideias para o Futuro 60+ Virada demográfica: Os 60 anos da Verinha Professora de literatura de Caçapava do Sul escreve sobre a irmã, que completa 60 anos no dia 7 de outubro, data que, por projeções, marca uma virada demográfica no Rio Grande do Sul. Vera Torres dos Santos é personagem de reportagem sobre longevidade publicada em Zero Hora e GaúchaZH