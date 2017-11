Mario Quintana parecia prever os dias atuais. No século passado, escreveu que o diálogo era "dois monólogos intercalados". Na conversa, estamos numa posição de igualdade, de humildade. Ao nos elegermos como mensageiros da verdade, a arrogância não só desqualifica nosso discurso como também nos impede de crescer ao considerar novos pontos de vista. Coletivamente, tal postura prejudica a tentativa de chegar ao mais próximo possível da realidade, além do já sabido distanciamento e ódio que causa.

O mar de certezas ganha força na profundeza obscura em que se tornou a internet. Blogs e sites quaisquer ganham credibilidade mesmo não tendo nenhum embasamento nos preceitos do jornalismo (de busca da verdade, da isenção e do contraditório). A sensação é de que, quanto mais ódio, polêmica e feiura a notícia contenha, mais força tem para ser divulgada. Ao repassarmos histórias absurdas em grupos de WhatsApp ou em outras redes sociais, sem ao menos verificar a procedência ou a veracidade das informações, só contribuímos para espalhar falsas tristezas, como se já não nos bastassem as reais.

Quem quer entender minimamente um assunto pode se perder ou simplesmente se cansar de procurar informações confiáveis. Me senti assim nas recentes polêmicas sobre as exposições de arte do Santander Cultural e do MAM _ como em tantas outras que as precederam. Li inúmeros argumentos dos dois lados, mas precisei me certificar de quais estavam sustentados em premissas verdadeiras, não apenas em crenças pessoais ou em informações distorcidas. Todos têm direito à livre opinião, mas acredito que, se permitíssemos um mínimo de razoabilidade e de conversa, poderíamos embasar melhor nossas posições ou, quem sabe, até mudar de ideia.