Na história da humanidade, o nome Valois é mais conhecido pelo escândalo do colar de diamantes de Maria Antonieta, cuja mentora da conspiração que acabou contribuindo para derrubar a monarquia na França, chamava-se Jeanne de la Motte-Valois, a qual possuía o título de condessa por ter sido descendente do rei Henrique II.

Além do desprezo demonstrado pela rainha à condessa de la Motte, os motivos da vingança estavam no fato de seu pai ter sido acusado injustamente de traição e seus bens confiscados pela coroa francesa.

No Brasil, após 230 anos da Revolução Francesa, tivemos uma situação inusitada com outra protagonista que lembra a condessa, por ter o mesmo nome, envolvendo a ministra Luislinda Valois, a qual contribuiu para abalar ainda mais o governo Temer, em um comportamento inaceitável, ao declarar que seus vencimentos de R$ 33 mil mensais não eram insuficientes para pagar suas roupas, calçados, bebidas, maquiagem e comida.

Na verdade, a desembargadora aposentada estava querendo dizer que, para atuar como ministra dos Direitos Humanos, deveria ter um salário compatível ao valor do que já recebe em sua aposentadoria, pois voltaria a ter funções como funcionária do governo.

Contudo, esqueceu-se de que foi convidada e, a partir do instante em que aceitou o convite, sabia que iria receber somente o teto do funcionalismo e, portanto, seu salário como ministra ficaria nos R$ 3.292, mas que, em contrapartida usufruiria carro com motorista, carona da FAB, cartão corporativo (provavelmente com um ótimo limite) e residência paga.