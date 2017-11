Edu Oliveira / Arte ZH

O desemprego finalmente começou a diminuir no país, junto com o fim da mais profunda recessão da história, embora quase 13 milhões de pessoas ainda sigam atrás de uma vaga. Assegurar uma oportunidade no mercado formal para esse contingente expressivo de brasileiros é um dos desafios que o país tem pela frente nessa área, mas não o único. O outro é evitar que essa recuperação ainda incipiente continue sendo impulsionada mais pelos sem carteira e pelos conta própria, num sinal evidente de que a recessão impôs mudanças profundas no mercado de trabalho.

Nos cálculos oficiais, feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a recessão eliminou 3,4 milhões de empregos com carteira assinada desde 2014. Como o número de empregos no mercado formal se mantém estável, a situação só não está pior hoje porque nada menos de 10,9 milhões de pessoas estão ocupadas no setor privado sem qualquer direito assegurado. Outras 22,9 milhões trabalham por conta própria, alternativa em que o desempregado atua como dono da empresa, normalmente sozinho. São situações que ajudam a atenuar o drama da desocupação, mas na maioria das vezes cercadas de instabilidade, potencializada pela crise econômica.

O emprego com carteira assinada é importante justamente pelo fato de propiciar maior estabilidade ao trabalhador. Em consequência, facilita suas decisões como consumidor, assegurando-lhe muitas vezes acesso a benefícios como plano de saúde, por exemplo. Além disso, o trabalho legalizado permite que o empregado se mantenha contribuindo para a Previdência. Essa condição garante mais que o seu futuro, pois contribui também para reforçar as receitas do próprio sistema de seguridade.