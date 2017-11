A afirmação segundo a qual a literatura se esgotou ou se resolve, hoje, nessa trama de reconhecimentos recíprocos do Facebook, me parece uma generalização indevida. Trata-se de afirmação recorrente (a velha aposta em um quadro de falência de valores) que agora dá as caras mais uma vez e, como de hábito, customizada aqui e ali. Felizmente, a literatura é coisa muito mais complexa.

Sou da opinião, inclusive, de que ela não se confunde nem com o mercado editorial, nem com as redes sociais. Podemos estabelecer relações entre essas realidades, podemos até mesmo sucumbir circunstancialmente diante de certo estado de coisas, mas tanto o mercado, como o Facebook, são segundos em relação à literatura. Isto é, devem ou deveriam ser coadjuvantes no processo.

Para a literatura importa mais a releitura do que a leitura como mera acumulação

Na década de 1950, alguns poetas deram por encerrado "o ciclo histórico do verso". Recentemente, alguém decretou o fim da história. Certos artistas e/ou fast thinkers têm essa mania de tentar projetar seus próprios dilemas (ou aquilo que diz respeito apenas à sua perplexidade mais íntima) no quadro espiritual do tempo em que vivem.

De todo modo, a literatura participa do conjunto das manifestações artísticas. Já nem sei se uma afirmação como essa ainda provoca algum embaraço à maioria das grandes editoras. Mas aqui a reitero e digo ainda que a literatura degenera quando dá as costas ao seu impulso de arte, ou quando se censura nela essa vocação para a multiplicidade de sentidos.