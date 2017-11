Edu Oliveira / Arte ZH

Nove anos depois do veto à associação entre consumo de álcool e direção de veículo, levantamento recém divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) mostra que o Estado conseguiu controlar a violência ao volante. O Rio Grande do Sul ainda está longe, porém, de mudar qualitativamente as características desse tipo de ocorrência. De janeiro a setembro deste ano, nada menos de 39% dos registros de vítimas fatais em acidentes em ruas e avenidas ocorreram aos sábados e domingos. O resultado é associado por especialistas à ingestão de álcool por quem dirige e ao excesso de velocidade. Essa combinação, frequentemente, costuma ser fatal.

O problema resiste por falta de conscientização dos condutores, mas sobretudo pela fragilidade da fiscalização.

Em plena época de facilidades de transporte público a custos acessíveis, reforçadas pela expansão da oferta de veículos por aplicativos, a maioria das mortes ainda envolvem condutores que beberam antes de dirigir. E esses casos ocorrem, em boa parte, dentro dos limites dos municípios, não em rodovias, nas quais a velocidade máxima permitida costuma ser maior.

O problema resiste por falta de conscientização dos condutores, mas sobretudo pela fragilidade da fiscalização. De nada adianta o país dispor de uma legislação rigorosa se motoristas sem consciência em relação aos riscos do consumo de álcool sabem que a possibilidade de serem pegos em flagrante é mínima.

O agravante é que mudanças nessa área costumam levar um longo tempo para serem assimiladas. Até há alguns anos, por exemplo, havia resistência ao uso de cinto de segurança. Crianças pequenas eram transportadas inclusive no banco do carona e não havia cadeira apropriada. Sem a aplicação das sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que são pesadas, o veto a bebidas alcoólicas vai exigir ainda mais tempo para ser levado conscientemente a sério por um grande número de motoristas.

Enquanto isso, o país continuará se defrontando com estatísticas preocupantes de mortes e com o custo de quem sobrevive, muitas vezes com sequelas irreversíveis. Em consequência, dificilmente o Brasil vai conseguir cumprir a meta assumida com a Organização Mundial de Saúde (OMS) de chegar a 2020 com apenas metade do número de mortes nas ruas e estradas registrado em 2010. Mantido o ritmo atual, o percentual ficaria limitado a 12% em relação ao início da década.