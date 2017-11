O câncer de próstata é muito frequente _ no Brasil, são quase 70 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. É possível descobrir o câncer em estágios iniciais com um exame de sangue chamado PSA (antígeno prostático específico) e com o toque retal. E é possível curar os pacientes. Também tem sentido gerar espaço e campanhas para discutir saúde do homem _ vários países propõem que os homens deixem crescer o bigode no mês de novembro (o movember, em um trocadilho com as palavra mustache _ bigode em inglês) para ampliar a exposição do tema.