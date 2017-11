Todos concordam que, para o Brasil desfrutar de crescimento econômico sustentável, é fundamental uma revisão desse sistema tributário arcaico, marcado por legislações extremamente complexas e, principalmente, pela prevalência sobre o consumo, na contramão dos países desenvolvidos que concentram na renda e na propriedade sua maior incidência tributária.

Nesse sentido, ainda que a meta do projeto atualmente em tramitação na Câmara Federal não seja propriamente a redução da carga, não há dúvida de que o sistema proposto deve ganhar em neutralidade na formação de preços de mercadorias, eficiência na cobrança e justiça na distribuição, pois além da automatização, o impacto sobre o consumo será menor do que o vigente, priorizando a taxação da renda e do patrimônio. Isso significa que, finalmente, estaríamos deixando para trás o perverso modelo regressivo (paga mais quem ganha menos), em prol do modelo progressivo (paga mais quem ganha mais).

Não há dúvida de que o sistema proposto deve ganhar em neutralidade na formação de preços de mercadorias, eficiência na cobrança e justiça na distribuição.





De acordo com a proposta, os Estados e o Distrito Federal ficariam com o ITCMD e os dois grandes tributos sobre o consumo: o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e o IS (Imposto Seletivo), incidente sobre gêneros específicos, como energia elétrica, combustíveis, bebidas e cigarros, ambos não-cumulativos (o contribuinte pode descontar o imposto pago nas etapas anteriores); ao passo que aos municípios tocaria o IPVA, o IPTU, o ITR e o ITBI.

Além do Imposto de Renda e dos impostos sobre comércio exterior, caberia à União (e aos municípios) uma fração do IBS e do IS, sendo também da União a competência para legislar sobre esses dois últimos, encerrando a guerra fiscal que tanto contribui para o esfacelamento dos entes federados, pois só em renúncia estima-se que os Estados perdem R$ 500 bilhões por ano!