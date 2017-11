Gilmar Fraga / Arte ZH

O Rio Grande do Sul, um dos Estados em situação mais difícil sob o ponto de vista das finanças do setor público, está hoje diante de um duplo risco: o de que o acordo de recuperação fiscal com a União – como advertiu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles – não seja assinado neste ano e o de que a votação da reforma da Previdência fique para mais adiante. Em boa parte, as dificuldades se devem ao fato de que, no Estado, os gastos com ativos e inativos estão em níveis perigosamente próximos, limitando as margens para o ajuste fiscal. A falta de uma perspectiva clara de equilíbrio nas contas públicas ajuda a entender por que o acerto não está garantido para este ano, como afirmou o ministro em entrevista à Rádio Gaúcha.

O funcionalismo teve seus ganhos reajustados sem qualquer preocupação com o impacto futuro nas despesas.

Certamente, as razões não podem ser atribuídas aos inativos. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), porém, mostra que a situação das finanças públicas é particularmente grave em Estados que, além de oferecerem serviços públicos há mais tempo, têm aposentados em excesso. O Rio Grande do Sul é hoje o único Estado em que os dispêndios com servidores em atividade e com inativos andam próximos de forma muito preocupante. Essa situação ocorre porque, em tempos de pouca preocupação com os gastos públicos, o funcionalismo teve seus ganhos reajustados sem qualquer preocupação com o impacto futuro nas despesas. E essa é uma situação que só tende a se agravar nos próximos anos.

Pelo texto original da reforma da Previdência que o Planalto espera ver aprovado ainda neste ano pelo Congresso, mesmo descaracterizado, as novas regras valerão para todos os servidores públicos. Estados e municípios, porém, teriam um prazo de seis meses, após a publicação da emenda, para instituir regras próprias para seus funcionários. Se isso não ocorrer, ficariam sujeitos às de âmbito federal.