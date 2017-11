A passagem de ônibus de Porto Alegre é uma das mais caras do país. O reajuste anual fica acima de índices de inflação como INPC, IGPM e IPCA. Mesmo com tarifa cara e lucro previsto de 6% para as empresas que compõem os consórcios da Capital, o sistema beira a falência. A ATP aponta um rombo de R$ 124 milhões para este ano, com previsão de atraso de salários e dificuldades para o pagamento do 13º salário dos rodoviários.

O fator principal para a crise é a queda do número de usuários. Entre 2013 e 2016, Porto Alegre perdeu 12,89% dos passageiros (de 18,2 milhões para 16 milhões) e o Brasil 18,1% (de 390 milhões para 319 milhões). Em 2017, a retração deve bater recorde e ultrapassar os 11% na Capital. Além do preço das passagens, a redução dos usuários está atrelada a um contexto que inclui a política nacional de incentivo à aquisição de carros individuais, a pouca qualidade do transporte coletivo e a ascensão dos aplicativos de transporte.

Retirar isenções e dificultar o acesso ao transporte público, principalmente de estudantes, conforme prevê o pacote do Executivo, reduzirá ainda mais o número de passageiros, contribuindo para a espiral descendente do sistema. Caso o Projeto 13/17 seja aprovado, por exemplo, pelo menos metade dos 120 mil estudantes perderão o direito conquistado há 62 anos. A restrição ao meio passe irá provocar outros problemas, como evasão escolar e redução do acesso à educação, e não resolverá o caos do transporte público.

A solução deste quebra-cabeça passa, necessariamente, por um diálogo franco, sem paixões partidárias ou ideológicas, entre prefeitura, ATP, rodoviários, usuários e a Câmara. Todos terão de ceder um pouco para que o sistema sobreviva e volte a ser atrativo. Uso de tecnologias para mais segurança e conforto, aumento das faixas exclusivas de ônibus para reduzir o tempo das viagens, restruturação da Carris e instituição de subsídio governamental, como ocorre nas maiores cidades do mundo, devem compor o novo modelo.